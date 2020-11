KV Mechelen geeft Belgen meeste speelminuten, Genk het minste... Slechts drie clubs over 50 procent

Hoeveel Belgen komen er gemiddeld aan de aftrap tijdens een speeldag in 1A? Er zijn een paar clubs die duidelijk de binnenlandse kaart trekken, maar de meeste speelminuten zijn duidelijk voor buitenlanders.

KV Mechelen leidt met voorsprong de dans. Ze gebruikten tot nu toe 21 spelers en daarvan waren er 13 Belgen. Die waren ook goed voor 63,4 procent van de speeltijd. Waasland-Beveren gebruikte ook 13 landgenoten en die zitten aan 54,9 procent van de te verdelen minuten. KV Kortrijk is de enige andere ploeg die nog net aan 50 procent zit qua speelminuten voor Belgen.

Van de G5 scoren Anderlecht (43,9 procent) en Standard (42,9 procent) het best. Club Brugge hangt in de middenmoot met 36,5 procent, Gent zit aan 32,1 procent en Genk bengelt helemaal onderaan met slechts 12,8 procent van de speeltijd gereserveerd voor Belgische spelers.

Oostende geeft meeste speeltijd aan jonge spelers

De andere twee topploegen, Antwerp (30,6) en Charleroi (32,4), staan op plaatsen 13 en 11. In totaal geven de 18 eersteklassers 62,8 procent van de speelminuten aan buitenlanders. Vincent Kompany gebruikte maar liefst 9 Belgische spelers jonger dan 21. Maar die hebben niet de meeste speeltijd verzameld, daarvoor moeten we bij KVO zijn. Oostende gebruikte er slechts 5, maar die zijn wel in totaal goed voor 32 procent van de totale speeltijd.