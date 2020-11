Joakim Maehle wil zo snel mogelijk weg bij KRC Genk: "Heb er alle vertrouwen in dat het zal lukken"

De problemen tussen Joakim Maehle en KRC Genk zijn nog steeds niet opgelost. De Deense rechtsachter zou zelfs zo snel mogelijk willen vertrekken. In de zomer kon Maehle naar Marseille, maar een transfer kwam er net niet.

Joakim Maehle is niet tevreden over de manier waarop zijn transfer naar het Franse Marseille is afgesprongen. Hij zou niet meer samengezeten hebben met het bestuur van KRC Genk en hij wil zo snel mogelijk vertrekken.

De reactie van Maehle staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "De transferperiode in de winter kan vreemd uitpakken, maar Ik wil zo snel mogelijk vertrekken en heb er alle vertrouwen in dat het zal lukken", vertelde de rechtsback.