Amateurclubs moeten in recordtempo wedstrijdfit geraken voor match tegen eersteklassers: "Ons best doen om niet af te gaan als een gieter"

De kalendermaker heeft de data van de bekermatchen bekendgemaakt. Op 9 en 10 januari treden de eersteklassers in het strijdperk tegen de amateurteams. Ja, die amateurteams die al enkele weken stilliggen en in een korte voorbereiding zich klaar moeten stomen voor hun duel.

Olsa Brakel bijvoorbeeld, dat op 10 januari in Jan Breydel Club Brugge partij geeft. Voorzitter Stephan Van den Berghe wil er het beste van maken, al springt ook hij duidelijk geen gat in de lucht. "We beginnen op 13 december (de voorlopige maatregelen lopen tot 8 december, nvdr.) weer te trainen. De spelers hebben strak trainingsschema meegekregen naar huis. Met een paar oefenwedstrijden hopen we toch klaar te zijn."

Dat is natuurlijk als de huidige maatregelen niet verlengd worden. Anders wordt het problematisch. "Wreed content zijn we er niet mee. Gods wegen zijn dikwijls ondoorgrondelijk, maar die van de voetbalbond ook.

Ik merk wel dat de honger bij de spelers heel groot is

"Het werd beslist in overleg met Voetbal Vlaanderen, maar wij werden niet geconsulteerd. We werden enkel op de hoogte gebracht. We gaan ons best doen om niet af te gaan als een gieter, maar ik merk wel dat de honger bij de spelers heel groot is. We kunnen ook niet anders dan er ons bij neerleggen. Wij zijn een bekerploeg hé."

Hoe het allemaal zal verlopen is nog niet helemaal duidelijk. "We gaan sowieso coronatesten moeten afnemen. Ik hoop wel dat het met publiek is, dat is mijn natte droom. Anders hebben we ook niks van inkomsten en spelen we enkel voor de eer. Wat tv-geld ja, maar daarmee komen we niet uit de kosten."