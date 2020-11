Monsteromzet komt goed van pas voor Racing Genk: voorzitter licht tipje van de sluier over stadiondossiers

De landstitel in 2019 en enkele uiterst lucratieve transfers hebben ervoor gezorgd dat Racing Genk een monsteromzet heeft kunnen boeken. Voorzitter Peter Croonen legt uit wat de Limburgers met dat kapitaal van plan zijn.

Een deel is uiteraard al geïnvesteerd in nieuwe spelers en de club heeft ook een spaarpot van 20 miljoen euro opzij gezet voor het coronavirus. Peter Croonen lichtte bij Het Laatste Nieuws enkele toekomstplannen toe.

Tribune voor 1B en Genk Ladies

"Op de lange termijn hebben we veel grote (infrastructuur)projecten. Een nieuw trainingscomplex en een nieuw A-terrein voor de jeugd en de KRC Genk Ladies, met een tribune erbij die ons ook in staat zou stellen om indien mogelijk ook in 1B te spelen", aldus Croonen bij HLN.

Genk ziet het dus ook zitten om met de beloften in 1B aan de slag te gaan, zoals Club Brugge nu doet met Club Nxt en daarvoor uitwijkt naar het Daknamstadion in Lokeren. "En natuurlijk op termijn ook investeringen in ons stadion. Voor die dingen hebben we heel wat reserves nodig."

Investeringen in de Luminus Arena? Croonen plakt er nog geen concrete plannen op in HLN. "Daar zitten we echt nog in de studiefase", besluit hij.