FOD Financiën claimt miljoenen van Genk: "De fiscus twijfelt niet aan ons statuut, maar..."

127 miljoen euro. De boekhouding van KRC Genk kleurt groener dan groen. En dat heeft ook de fiscus opgemerkt. Maar in de Luminus Arena maakt men zich voorlopig geen zorgen.

Het was een zinnetje in de jaarrekening van KRC Genk die voor onrust heeft gezorgd. De boekhouding spreekt namelijk over mogelijke aanslagen van de FOD Financiën voor een bedrag van 16,8 miljoen euro.

In mensentaal: de fiscus eist dat bedrag van KRC Genk, terwijl de Limburgers dat betwisten. "De fiscus twijfelt niet aan ons statuut als vzw", legt Erik Gerits uit in Het Laatste Nieuws. "Maar hij wil wel een vennootschapsbelasting van dertig procent heffen."

KRC Genk voldoet als club nog steeds aan alle vereisten en voorwaarden van een vzw

"En dat betwisten wij", aldus de algemeen directeur van de Limburgers. "Wij voldoen als club nog steeds aan alle vereisten en voorwaarden van een vzw. Meer commentaar wil ik daar momenteel dan ook niet op geven."