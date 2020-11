🎥 Het gaat snel: Miguel Van Damme weet het geslacht al van nakomeling

Miguel Van Damme en zijn vrouw Kyana Dobbelaere maakten afgelopen week bekend dat ze in verwachting waren van een kindje, nu hebben ze ook het geslacht bekendgemaakt.

Via een filmpje op Instagram laten ze weten dat ze in blijde verwachting zijn van een meisje. In de ballon die ze lieten ontploffen zaten blijkbaar geen roze of blauwe stukjes papier waardoor het niet duidelijk was. Algoed kwam dan de hond binnengewandeld met roze ballonnen.

Miguel Van Damme maakte enkele weken geleden bekend dat hij opnieuw strijd tegen leukemie, een strijd die deze keer niet meer te overwinnen valt.