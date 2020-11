Pjanic spuwt zijn gal: "Ik ben niet gelukkig door alleen maar een speler van Barcelona te zijn"

Miralem Pjanic maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus FC naar FC Barcelona. De Bosniër heeft in Catalonië nog geen basisplaats kunnen veroveren. En dat steekt.

We moeten eerlijk zijn: de transfer van Miralem Pjanic naar FC Barcelona was er vooral eentje om de boekhouding op te smukken. Arthur Melo werd in de omgekeerde richting gestuurd en zo kwamen beide grootmachten niet in gevaar op vlak van Financial Fair Play.

De Bosniër merkt nu ook dat hij niet de speler is die gehaald is om het team te versterken. Frenkie de Jong en Sergio Busquets krijgen steevast de voorkeur op het Catalaanse middenveld, terwijl de 30-jarige Pjanic tevreden moet zijn met invalbeurten en basisplaatsen tegen de mindere ploegen.

Ik heb bij al mijn teams mijn stempel gedrukt en ben altijd een bepalende speler geweest

"Ik ben niet tevreden", spreekt Pjanic klare taal voor de camera van Canal+. "Ik ben niet gelukkig door gewoon een speler van Barcelona te zijn. Ik heb bij al mijn teams mijn stempel gedrukt en ben altijd een bepalende speler geweest. Ik zal er dan ook voor vechten om die status ook in Spanje te bereiken."