Westerlo knoopt opnieuw aan met overwinning tegen zwak Deinze, Van Eenoo zorgt voor knap olympisch doelpunt

Westerlo en Deinze speelden dinsdagavond een inhaalwedstrijd in 1B. Deinze won afgelopen weekend nog met 3-0 van Seraing maar ging dinsdag met dezelfde cijfers onderuit tegen De Kemphanen.

Net zoals tegen Seraing liet Deinze het balbezit aan de tegenstander. Westerlo kon echter meer met de bal dan Seraing afgelopen weekend. Na enkele waarschuwingen via Vetokele en Dierckx was het na 22 minuten wel raak voor Westerlo.

Opnieuw een olympisch doelpunt

Lukas Van Eenoo scoorde zowaar een olympisch doelpunt, twee weken nadat ploegmaat Christian Brüls het hem voordeed. Niet veel later zorgde Vetokele voor de 2-0.

🔥 | Lukas Van Eenoo scoorde zonet een geweldig olympisch doelpunt! 😍#WESDEI pic.twitter.com/oQq8aYHu9o — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 18, 2020

Deinze kon in de eerste helft eenmaal gevaarlijk zijn via Challouk maar zijn poging was te zwak om Westerlo echt te verontrusten.

Geen beterschap in helft twee

In de tweede helft was het opnieuw Westerlo dat de gevaarlijkste ploeg was. Cicek kreeg een grote kans maar kon niet goed afwerken.

Enige tijd later is het dan toch raak voor Cicek. Vanuit eeen scherpe hoek verschalkte hij Deinze-doelman Dutoit.

Deinze kreeg nog kansen via Dansoko en de ingevallen De Belder maar Westerlo-doelman Özer wou heel graag zijn nettten schoonhouden en kon tweemaal redding brengen.

90´ FULL TIME

We houden de drie punten thuis na een prima wedstrijd van onze Kemphanen! #enallemaalsamen #wesdei pic.twitter.com/56SeskgCKA — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 18, 2020

Stand

In de rangschikking ziet Union de concurrentie wedstrijd per wedstrijd punten verliezen. Na de mooie 3-0 overwinning tegen Seraing verliest Deinze nu. Westerlo won wel tegen Westerlo en RWDM maar speelde gelijk tegen Club NXT en verloor de week voordien ook met 3-0 van RWDM. Zo blijven Westerlo en Deinze op een gedeelde 4e plek staan op 9 punten van leider Union.