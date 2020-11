🎥 Zoon van Robin van Persie nu al geschiedenis geschreven bij 'zijn' Feyenoord met weergaloos doelpunt

Robin van Persie mag enorm fier zijn op zijn zoon. Zelf zwaaide Van Persie in 2019 af bij Feyenoord, de ploeg waar zijn actieve voetbalcarriĆØre begon en eindigde. Ondertussen is zijn zoon Shaqueel al furore aan het maken in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club.

Eerder deze maand ging het doelpunt van Shaqueel van Persie tegen de U15 van Ajax al viraal. Hij nam goed positie aan de tweede paal en nam een voorzet heerlijk op de slof. Met een weergaloze retro deed hij de netten trillen. De keeper van Ajax haalde nog alles uit de kast, maar kon de bal niet tegenhouden.

De treffer van Van Persie junior krijgt nu vernieuwde aandacht, want hij is verkozen tot maker van 'Goal of the Month' bij Feyenoord. Hij steekt zo dus de spelers van het eerste elftal de loef af. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de prijs voor mooiste doelpunt van de maand bij Feyenoord voor een jeugdspeler is.

Of Shaqueel op weg is naar een even mooie loopbaan als die van zijn vader Robin, kunnen we nu nog niet zeggen. Maar Shaqueel is dus wel al zeker maker van mooiste goal uit november 2020 voor Feyenoord, dat nemen ze hem niet meer af.