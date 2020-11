🎥 Voormalige Rode Duivel is duidelijk: "Kompany beste centrale verdediger ooit in de Premier League"

Wie de actieve voetbalcarriĆØre van Vincent Kompany onder de loep neemt, kan alleen maar heel veel lof hebben voor wat hij allemaal heeft bereikt. Ook Christian Kabasele heeft niets dan lof voor hem en noemt hem zelfs de beste centrale verdediger die ooit in de Premier League speelde.

Christian Kabasele verhuisde in 2016 van KRC Genk naar Watford. De Engelse club is inmiddels wel gedegradeerd naar The Championship. Kabasele praatte in een podcast over zijn periode bij Watford en oordeelde dat het nooit tot die degradatie mocht komen. De nationale ploeg was een ander onderwerp dat aan bod kwam.

Kabasele heeft al drie jaar niet meer voor de Rode Duivels gespeeld, maar hoopt nog wel op een terugkeer. De concurrentie is uiteraard sowieso moordend met spelers als Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Voor hij een punt zette achter zijn carrière was er dan ook nog Vincent Kompany.

Great chat with the guys of @Podcast_TBG talking about my time at @WatfordFC,the disappointment of the relegation, the national team and plenty of other topics. Before that one i didn't know i speak German so it worth to listen just for that šŸ˜ #watfordfc pic.twitter.com/oIVJlUqWaJ — Christian Kabasele (@chriskabasele27) November 19, 2020

De vraagsteller had het ook even over Kompany en noemte hem misschien één van de beste centrale verdedigers in de Premier League-geschiedenis. Kabasele was er rap bij om te corrigere: "Kompany was de beste ooit."