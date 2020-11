Croonen beseft dat omzetverlies bij profclubs gigantisch is en weet wie moet bijspringen: "Bloedrode cijfers"

Covid-19 laat zijn sporen na bij onze clubs, ook op financieel vlak. Peter Croonen zal dat bij zijn eigen club Genk zien, maar is als voorzitter van de Pro League ongerust over de toestand van verschillende profclubs. Onlangs geraakte bekend dat er een verlies is van 275 miljoen euro aan inkomsten.

Niet bepaald iets om vrolijk van te worden. "Dat is gigantisch", erkent Croonen in een gesprek met Sporza. "Procentueel is dat een daling met 48%. Dat is een enorme daling van de inkomsten over het geheel van de profclubs in België." Over welke inkomsten gaat het dan juist? "Daar zit het wedstrijdgebonden gebeuren in, transferinkomsten, de Europese gelden."

Er spelen dus ook nog andere dingen mee dan enkel de invloed van de pandemie. "Niet alles is terug te leiden tot Covid. Vorig jaar hadden we twee Champions League-ploegen. Dit jaar één. Dat is al een belangrijk verschil, maar het is toch duidelijik dat Covid een grote impact heeft op het Belgisch voetbal. Het is duidelijk dat we naar een enorm grote terugval in omzet gaan."

Aandeelhouders

Dat moet natuurlijk op een bepaalde manier goedgemaakt worden. Volgens Croonen is het vooral kijken naar de aandeelhouders. "Dit zijn bloedrode cijfers. En bloedrode cijfers in clubs waar niet al te veel reserves zijn gaan leiden tot de nodige bijkomende inspanningen van aandeelhouders. Er is voor meer dan 100 miljoen euro gemobiliseerd aan bijkomende eigen middelen in de clubs sinds februari."