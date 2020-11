Standard niet te spreken over Marokkaanse voetbalbond: "Niet verantwoord" & "Duizenden kilometers reizen om dan een blessure vast te stellen"

Selim Amallah kwam op de speeldag voor de interlandbreak niet in actie door een blessure. Hij was wel opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, om daar uiteindelijk niet te spelen.

Selim Amallah had een knieblessure en de Marokkaanse voetbalbond rekende op hem voor de kwalificatiematchen voor de Africa Cup. Ze eisten zelfs een medische controle in Marokko en die kon zelfs de clubdokter van Standard niet verhinderen. Het werd een nutteloze aller-retour.

Onverantwoord

Philippe Montanier kwam tijdens zijn persconferentie op het voorval terug. "Het is een verplichting om die blessure ter plekke vast te stellen. Eens hij was gearriveerd, oordeelde de medische staf en de Marokkaanse federatie dat hij niet in staat was om te spelen."

"We hadden liever dat hij hier was gebleven. Ik vind het niet erg verantwoord om hem in volle coronacrisis duizenden kilometers te laten reizen met het vliegtuig en de trein om dan een blessure vast te stellen", reageerde Montanier boos.