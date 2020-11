Beerschot-voorzitter legt negatieve jaarrekening uit: "We hadden break-even kunnen draaien, maar..."

Beerschot maakte zijn jaarcijfers bekend en leed een verlies van 4,3 miljoen euro. Niet dramatisch en zeker niet onverwacht gezien de inspanningen die de Ratten leverden om te kunnen promoveren.

Beerschot liet verschillende mogelijkheden liggen om de cijfers op te krikken. Zo konden ze de loonlast verlagen en geld incasseren voor een paar spelers, maar de promotie was belangrijker. Vorig seizoen bedroeg de loonkost zelfs al 5,6 miljoen euro. “Door een gebrek aan exposure zijn de commerciële inkomsten beperkt”, aldus voorzitter Francis Vrancken in GvA.

“Maar aan de andere kant moet je wel een performante ploeg ­kunnen opstellen om kans te ­maken op promotie. Daarom ­hebben we ook geen spelers verkocht. Er waren meerdere biedingen van 2 miljoen euro op Noubissi en er was concrete interesse voor Halaimia en Vorogovskiy. Met die transferinkomsten hadden we break-even kunnen draaien, maar stonden we sportief wel verzwakt. Op termijn hopen we onze inkomsten met transfers te kunnen verhogen. De waarde van onze spelers zal in principe alleen maar stijgen.”