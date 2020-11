Serieuze wake-up call voor Moeskroen: "De handgel werd amper gebruikt, dat is nu wel veranderd"

Voor het eerst in een maand gaat Moeskroen weer aan de slag. Corona hakte er goed in bij de Henegouwers, die zelfs de hele club in quarantaine zetten. Tegen Genk kunnen ze nu nog eens aan de slag. En ze zijn er diep doordrongen dat de maatregelen er niet voor niets zijn.

Het ging er eerst nogal losjes aan toe, maar dat veranderde intussen. “Sinds de corona-uitbraak in ­oktober is er wel wat veranderd”, legt ­operations manager Piet Huys uit in GvA. “Het was zo erg dat er zelfs één speler op intensieve zorg is beland. Voor een paar dagen, maar toch. Daarna zijn onze ogen wel opengegaan.”

“Voor al die coronabesmettingen hier op de club hadden we vooral in theorie maatregelen. Pas nu worden die ook in de praktijk ­nageleefd”, vertelt Huys. “Om een voorbeeld te geven: driemaandelijks kopen we 150 liter handgel aan. Voor die eerste ­besmetting kwamen we daar ruimschoots mee toe, want ze werd amper gebruikt. We maakten van de ene cafetaria een ­vergaderzaal en van de andere een ruimte voor videoanalyse voor de spelers, maar we gebruikten die extra ruimtes niet elke keer. Nu is dat anders."