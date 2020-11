De Condé heeft waslijst aan redenen om voor van den Brom te kiezen: "Hij heeft hen laten debuteren"

John van den Brom moet KRC Genk richting play-off 1 loodsen. De Limburgers dachten aanvankelijk aan Marc Brys, maar Dimitri De Condé had een waslijst aan redenen waarom de Nederlander ook een goede keuze is.

“Marc Brys was een voorname kandidaat om coach van KRC Genk te worden”, gaf Dimitri De Condé eerder al toe. “Maar er waren verschillende pistes. Het is dus niet zo dat John van den Brom tweede of derde keuze is.”

Om dat te staven had de sportief directeur een lijstje met redenen bij op de persvoorstelling van de Nederlandse coach. “Hij is de trainer die bij AGOVV Dries Mertens en Nacer Chadli heeft laten debuteren”, heeft De Condé vertrouwen in de neus voor talent van van den Brom.

John van den Brom is niet voor niets kampioen geworden met RSC Anderlecht

“Hij heeft Europees voetbal gehaald met ADO Den Haag en Vitesse”, gaat De Condé verder. “Dat zijn in Nederland challengers. Net zoals wij dat ook zijn. En hij kent de Belgische competitie. Hij is niet voor niets kampioen geworden met RSC Anderlecht.”