Hoe overleven kleinere clubs, zonder rijke aandeelhouder, de coronacrisis? "Zelfs personeel gevraagd stukje in te leveren"

De coronacrisis hakt er duchtig in, zoals de cijfers die gisteren door de Pro League bekendgemaakt werden, aantonen. 275 miljoen euro inkomstenverlies lijden de Belgische profclubs. Ook bij KV Mechelen moeten ze de tering naar de nering zetten.

Voor clubs met een spaarpot, zoals Club Brugge, Genk en Gent, valt dit nog vrij makkelijk te overbruggen. Clubs als KV Mechelen moeten op elke euro letten. Al hebben ze het vrij goed onder controle. "We hebben in het afgelopen boekjaar lichte winst gemaakt", zegt CEO Frank Lagast in HLN. "Al heeft corona wel impact. Afgelopen jaar zullen we zo'n 1,5 miljoen minder omzet gedraaid hebben dan normaal. Voor dit seizoen zal dat 3 miljoen zijn."

KVM heeft grote inspanningen gedaan om te snoeien in de kosten. "We hebben op tijd ingegrepen. We hebben onze kern kleiner gemaakt. We hebben zelfs aan het personeel gevraagd om een stukje in te leveren."