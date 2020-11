John van den Brom maakt zich op voor eerste match als Genk-coach: "Heynen speelt! Misschien was hij wel de missing link"

Zondag ontvangt Racing Genk hekkensluiter Moeskroen. Het wordt de eerste klus voor John van den Brom als coach van de Limburgers. Op de wekelijkse persbabbel praatte de Nederlander hartelijk en opvallend open over de eerste indrukken én zijn opstelling.

"Ik heb hier iets heel positief aangetroffen", stak Van den Brom van wal. "De interlandbreak kwam voor mij persoonlijk erg goed uit, zo kon ik de tijd nemen om de mensen te leren kennen. Heel wat jonge jongens hebben zich getoond. Dit is een club waar ik me erg snel thuisvoelde, met dank aan Domenico (Olivieri, nvdr.) en Michel (Ribeiro, nvdr.). So far, so good, dus", lachtte van den Brom.

"Ik sta te popelen om zondag een wedstrijd te spelen en het succes voort te zetten. Fysiek zit het erg goed en alle internationals zijn veilig en gezond teruggekeerd, toch niet evident in deze omstandigheden. Vanochtend had ik 23 spelers op training. Ook Dries Wouters is weer aan het trainen, dus beschik ik over een volledig fitte kern (klopt op tafel). Nu is het enkel nog afwachten op de resultaten van de coronatests."

Missing link

Grote veranderingen moet men logischerwijs niet meteen verwachten bij Racing Genk. "De manier van spelen zal ik echt niet veranderen. Ik kom uit de Nederlandse school, maar je mag nooit de ogen sluiten voor wat gaande is binnen de club. De verdediging, met onze drie Colombiaanse vrienden, staat als een huis en we wonnen vier keer op rij. Dan zou het stom zijn van mij om daaraan te gaan sleutelen."

Ook wat betreft zijn opstelling houdt Van den Brom niet van geheimdoenerij. "Bryan Heynen voelt zich klaar om te starten en dat is hij ook volgens mij. Misschien is hij wel de missing link geweest, want het spel was niet altijd top. Ik weet het, de spelers weten het, en dus mogen jullie de opstelling ook weten." Zo komt Bryan Heynen, na invalbeurten tegen Eupen en STVV, zondag voor het eerst aan de aftrap na zijn zware knieblessure, die hij opliep tegen... Moeskroen, tegenstander van zondag.

"Hoe dan ook ben ik er zeker van dat we een supergemotiveerd elftal aan de aftrap zullen brengen. De spelers zullen zich willen tonen, ook aan mij. Het wordt onze uitdaging om deze positieve lijn door te trekken", besluit John van den Brom.