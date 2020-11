Minister Demir heeft goeie hoop voor Club en Cercle Brugge: "Ik denk dat we een goeie oplossing hebben"

Vrijdagmiddag buigt de Vlaamse Regering zich over het herwerkte stadiondossier van Club en Cercle Brugge. Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft goede hoop dat het er deze keer wel zal doorgeraken.

Het probleem met het dossier was dat de Raad van State het nieuwe stadion voor Cercle aan de Blankenbergse Steenweg afkeurde en de Vereniging zonder perspectief Jan Breydel niet wil verlaten. Dus kan Club ook niet beginnen aan de bouw van zijn nieuw stadion.

Minister Demir wil het er toch nog doorkrijgen en heeft het initiële plan laten aanpassen naar de opmerkingen van de Raad van State. "We gaan daar straks in de regering met de collega's over discussiëren. Ik ga daar niet op vooruitlopen. We hebben hard gewerkt, met de stad, de voetbalclubs en alle betrokkenen. Ik denk dat we een goeie oplossing hebben, die tegemoet komt aan de gegeven opmerkingen in het arrest", zei ze in het radioprogramma De Ochtend.