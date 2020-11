Het miljoenenverlies voor de Belgische profclubs, zijn er oplossingen?

Het waanzinnige bedrag van 275 miljoen euro dat als inkomstenverlies werd vastgesteld is een bijzonder diepe put die gedicht moet worden, maar kan dat wel?

Het zoeken naar oplossingen voor het herstellen van de financiële schade, iets waar ze bij de Pro League ongetwijfeld mee bezig zullen zijn. Geen makkelijke opdracht aangezien de financiële reserves bij sommige clubs niet zo groot zijn.

Spelers verkopen

Gaan we in de volgende transferperiode vooral uitgaande transfers zien? Het zou zomaar kunnen, want clubs zullen ongetwijfeld genoodzaakt zijn om spelers te verkopen. Op deze manier komt er terug geld binnen en dienen er geen salarissen meer worden uitbetaald aan betrokken spelers.

Terug naar wedstrijden met beperkt publiek?

Supporters kunnen, mede doordat het vaccin er voorlopig nog niet is, niet op een 100% veilige manier naar de wedstrijden komen. Moesten supporters opnieuw toegelaten kunnen worden, zou dit ook voor het financiële aspect een goede zaak zijn.

Voorlopig blijft het in deze moeilijke periode voor profclubs dus zaak om het hoofd boven water te houden. Al is het voor sommige clubs echt belangrijk dat deze financiële ramp zo snel mogelijk stopt.