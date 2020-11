Geweldig nieuws voor Anderlecht dat titularis ziet terugkeren na blessure

Goed nieuws voor Anderlecht dat Hendrik Van Crombrugge ziet terugkeren in de ploeg voor het duel van zondag tegen Beerschot.

Het drieluik met de Rode Duivels moest hij nog aan zich voorbij laten gaan, maar nu lijkt Van Crombrugge helemaal klaar om opnieuw in doel te staan bij Anderlecht.

De 27-jarige doelman kon donderdag al meetrainen bij paars-wit en wordt naar alle waarschijnlijkheid gewoon tussen de palen verwacht.

Topwedstrijd

Zondagmiddag gaat Anderlecht op bezoek in Beerschot. Beide ploegen strijden bovenaan mee in het klassement. Bij winst springt Anderlecht over Beerschot.