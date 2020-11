Wedstrijden Anderlecht voortaan ook te bekijken in... Zuid-Afrika

Anderlecht kondigde begin augustus aan dat het Percy Tau een jaartje ging huren van Brighton. Eerder deed ook Union en Club Brugge dat. Het is vanuit zijn periode bij Union dat de Belgische voetballiefhebber de Zuid-Afrikaan leren kennen heeft. Ook in zijn thuisland zijn ze hem nog lang niet vergeten.

Daar volgen ze de prestaties van Tau ook nog altijd op de voet, in de mate van het mogelijke. Dat zal vanaf nu toch iets gemakkelijker worden. Etv heeft immers nu ook de rechten verworven om wedstrijden van de Pro League uit te zenden.

🦁 Percy Tau and Anderlecht coming to SA television LIVE❗@etv #Openview has secured the Jupilier Pro League rights.



Starting from this weekend, you can enjoy @ProLeagueZA 🇿🇦



Full story ➡️ https://t.co/e5IyqEPIdn pic.twitter.com/eHUOl8Y7pY