Sammy Bossut lijkt voortaan op Petr Cech: "Ik denk dat ik hem ga ophouden"

Sammy Bossut is één van de grote pechvogels dit seizoen. In een oefenmatch in augustus liep de doelman van Zulte Waregem een schedelbreuk op bij een botsing met Jordan Botaka. Inmiddels traint Bossut wel weer mee. Met een helm, weliswaar.

Als dat moet, dan neemt hij het er graag bij. "Het maakt mij ook niet uit. Al zetten ze mij een kabouterhoed op, ik doe alles om te spelen. In het begin was het wat aanpassen. Je hoort wat minder en moet dus beter luisteren. Ik hoor sowieso 30 decibel minder sinds de botsing", vertelt Sammy Bossut aan Sporza. Hoorapparaat Dat is toch al redelijk heftig. "Vanaf 40 decibel moet je een hoorapparaat dragen. Maar in het dagelijkse leven heb ik daar niet veel last van", verduidelijkt Bossut. Op een voetbalveld zullen ze de 'Petr Cech van Zulte Waregem' niet snel meer zonder helm zien. "Na een tijdje mag ik hem wellicht afdoen, maar ik denk dat ik hem toch ga ophouden", aldus Bossut. "Voor de veiligheid en voor mijn familie."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (22/11).