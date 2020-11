Coaches reageren na felbevochten #ZWAKVM: "Zuur verlies" vs "Het mag al eens wat lelijker zijn"

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar KV Mechelen is een belangrijke driepunter rijker na een zege bij Zulte Waregem. De thuisploeg likte dan weer de wonden. De coaches reageerden duidelijk na de partij.

"De jongens hebben er heel hard voor gewerkt, dus dit doet enorm veel deugd", aldus Wouter Vrancken na de 1-2 zege. "We hebben enorm gevochten en na de 0-2 enkel nog gevochten voor elkaar, maar we hebben wel weinig weggegeven."

"We waren te onzuiver om het af te werken in de omschakeling, maar na enkele goede wedstrijden zonder puntengewin doet het deugd om eens de drie punten te pakken. Ook al was het dan iets minder mooi voetbal? Het mag wel eens iets lelijker zijn."

Dit is een zuur verlies voor ons

Francky Dury van zijn kant zag dat zijn team de lijn van tegen Cercle Brugge niet helemaal kon doortrekken: "Dit is een zure nederlaag. Het geloof kwam na de 1-2 terug in de ploeg en toen waren we ook beter, maar we kwamen niet tot veel kansen."

"Het was achtervolgen, we slikten onze tegendoelpunten te makkelijk. We moeten vooral naar onszelf kijken nu."