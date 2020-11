Kilometervreter Dendoncker merkt dat er een bepaalde perceptie rond hem heerst: "Zolang ik dat zelf weet, en de trainers, is dat meer dan genoeg"

Leander Dendoncker vormde tegen Denemarken samen met zijn ex-ploeggenoot bij Anderlecht Youri Tielemans de tandem op het middenveld van de Rode Duivels. Het was een sobere en nuttige prestatie, twee woorden die vaak terugkomen als we het hebben over de 25-jarige middenvelder.

Fysiek behoort Dendoncker natuurlijk tot de besten, maar tegenover Play Sports wil de Passendalenaar toch nog even aanhalen dat hij niet enkel een loopwonder is. "Wat opvalt, is dat ik redelijk veel loop en dat ik ook veel werk, maar ik denk dat ik ook in balbezit meer dan mijn steentje kan bijdragen."

"Zolang ik dat zelf weet, en de trainers, is dat meer dan genoeg. Wij spelen ook in een systeem waarin er nood is aan een middenvelder die in de zestien komt en dan natuurlijk terugkomt om te verdedigen. Dat ligt mij wel."

Scorend vermogen opkrikken

Wat zou kunnen helpen om die perceptie te keren, is doelpunten scoren. "Zeker. Ik moest dit seizoen eigenlijk al drie of vier goals gehad hebben, dat weet ik ook. Maar goed, de kansen zijn er, dat is toch al positief. Nu is het nog aan mij om ze af te werken. Hopelijk gebeurt dat zo snel mogelijk. Als die eerste valt, volgt de rest sneller."