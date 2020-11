Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 13!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Arnaud Bodart. Met enkele cruciale reddingen zorgde hij voor een nuttig puntje voor de Rouches, waarbij hij uiteindelijk vooral als scorende doelman opviel.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Bij KV Oostende stond het ook tegen Antwerp opnieuw erg stevig en dus posteren we met Hendry en Tanghe twee Kustboys, terwijl Mohammadi van belang was voor AA Gent in Charleroi.

Middenveld

Een goal en verder ook heel belangrijk in het de baas zijn van de middenvelders van Anderlecht: Coulibaly was de held van Beerschot in de paars-witte strijd. Heynen is dan weer het toonbeeld van de revival van KRC Genk.

Aanval

Op de flanken kunnen we niet naast Hairemans en Bongonda, die een wervelwind waren voor hun respectievelijke teams. Ugbo en Nazon scoorden dan weer elk twee keer, terwijl ook Lang een heel erg knap doelpunt wist te scoren.

Dat levert dan onderstaand elftal op: