Anele Ngcongca, kampioen met Genk in 2011, op 33-jarige leeftijd overleden in een auto-ongeluk

De Zuid-Afrikaanse nieuwszender eNCA kwam maandag met droef nieuws. Voetballer Anele Ngcongca (ex-Genk) zou op 33-jarige leeftijd het leven hebben gelaten in een auto-ongeluk.

"Anele Ngcongca is op 33-jarige leeftijd overleden. Hij was maandagochtend betrokken in een verkeersongeval in KwaZulu-Natal en overleed ter plekke", meldde de Zuid-Afrikaanse nieuwszender eNCA maandagochtend. "De vrouw die in de wagen zat verkeert in kritieke toestand in het ziekenhuis."

Titel met Genk

Anele lag tussen 2007 en 2016 onder contract bij KRC Genk. Hij was een vaste waarde in het team van Franky Vercauteren dat in 2011 de titel pakte. De rechtsachter speelde in totaal 279 wedstrijden voor de Limburgers.

Na een vierjarige passage in Zuid-Afrika zou Anele dit jaar opnieuw in België komen voetballen. Hij tekende een contract bij KSV Roeselare, maar de club ging failliet zonder een wedstrijd te hebben afgewerkt dit seizoen.

Anele verzamelde ook meer dan 50 caps voor Zuid-Afrika.