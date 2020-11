Adriano gefrustreerd: "Zure smaak in de mond"

Arnaud Bodart deed in de laatste minuut de match nog kantelen: 2-2 voor Standard tegen KAS Eupen, dat meer verdiende.

Eupen speelde een prima partij, leek op weg naar de winst en deed het meer dan een helft met een man meer.

Zure smaak

De 2-2 kwam dan ook heel hard aan: "We controleerden het spel al met 11 tegen 11. We speelden goed en wisten dat we de overwinning konden pakken", aldus Adriano.

"Maar ik verlaat Sclessin met een zure smaak in de mond, omdat ze nog zo laat in de match gelijkmaken. Dat ik centraal speelde? Ik heb daar al gespeeld en ik voel me er ook goed. Ik ben klaar om het team te helpen waar ik kan."