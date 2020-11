Ambras in kleedkamer van Dries Mertens? 'Clash tussen Gattuso en spelers na verlies tegen Milan'

Napoli ging zondag met 1-3 onderuit tegen AC Milan en dat zinde Gennaro Gattuso helemaal niet. Volgens Il Corriere dello Sport kwam het achteraf tot een serieuze clash tussen spelers en coach. Maar Napoli heeft al gereageerd op die berichten.

Na de wedstrijd zou het gestoven hebben in de kleedkamer, waarbij coach en spelers lijnrecht tegenover elkaar stonden. Bij de Italiaanse krant maakten ze al gewag van een nieuwe interne strijd nadat er eerder al een confrontatie geweest was tussen ex-coach Carlo Ancelotti en voorzitter Aurelio De Laurentiis.

De club was er dan ook snel bij om het verhaal te ontkennen: 'Op een paar sites en in een paar kranten verschenen plotseling compleet verzonnen verhalen over een felle ruzie tussen Napoli-spelers en Rino Gattuso. We hebben te maken met een verhaal zonder enige waarheid.'