Vastgoedplannen van Axel Witsel worden ambitieuzer: mogelijk mag hij zich binnenkort kasteelheer noemen

Zich amuseren en zo goed mogelijke prestaties neerzetten op het veld blijft voor Axel Witsel prioriteit nummer één. Al heeft de Rode Duivel ook nog andere interesses, zoals het uitbouwen van een zakelijke portefeuille, met de nadruk op vastgoed.

Volgens de kranten van Sudpresse heeft Witsel al een nieuw project op het oog. Hij zou graag de eigenaar worden van het kasteel van Harzé. De vraagprijs bedraagt 3,5 miljoen euro. Witsel zou al een bod gedaan hebben op het kasteel, al is niet duidelijk hoeveel dat bod juist bedroeg.

In elk geval is het domein op zich de moeite. Het wordt gebruikt als hotel met 22 kamers en daarnaast nog meerdere vergader-en feestzalen. Ook is er een museum, restaurant en escaperoom. Wat is Witsel er nu juist mee van plan? Zijn adviseur Michaël Markowicz heeft al tipje van de sluier opgelicht.

Buitenkansje

"Dit is een buitenkansje in het kader van zijn vastgoedplannen. Het kasteeldomein heeft alles wat wij zoeken. Het is de bedoeling om het evenement uit te bouwen net als het organiseren van trouwfeesten", legt Markowicz uit. "Ook het museum willen we behouden, het restaurant moet terug open met de nadruk op streekproducten."