Bizar transfergeruchtje gelanceerd: "Speelt hij nog vaak? Dat is Clement zijn spits, misschien iets voor Club"

Emmanuel Dennis in onmin, nog steeds geen 'echte' spits die is opgestaan na anderhalf jaar bij Club Brugge. Noa Lang deed het prima in een vrije rol, maar of hij een spits kan zijn? Philippe Clement kan nog steeds versterking gebruiken.

Er werd de voorbije weken al geopperd dat mogelijk Wesley Moraes terug zou kunnen komen op huurbasis naar Jan Breydel, maar daar lijkt vooralsnog bitter weinig van aan te zijn. Maar dat ze bij blauw-zwart wel een (extra) spits kunnen gebruiken die vlot de weg naar doel weet te vinden? Dat is een understatement. Samatta "Speelt Samatta nog vaak? Want dat moet toch stilaan een idee zijn dat rijpt bij Club Brugge, dat is Clement zijn spits", opperde Filip Joos bij Extra Time. De Tanzaniaanse spits wordt dit seizoen door Aston Villa met verplichte aankoopoptie verhuurd aan Fenerbahce. Daar scoorde hij al twee keer in zeven wedstrijden.