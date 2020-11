Dries Wuytens speelde een sterke wedstrijd: "De zege doet enorm veel deugd"

Waasland-Beveren heeft deze avond een zeer belangrijke overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. Ze haalden het met 2-0 van KV Oostende en zo hebben de Waaslanders hun tweede overwinning van het seizoen beet.

Eén van de belangrijkste schakeld in deze overwinning, was ongetwijfeld Dries Wuytens. De verdediger speelde een sterke wedstrijd en had onder meer een uitstekende tackle in huis om een doelpunt van Sakala te voorkomen.

"De zege doet veel deugd. Organisatie stond goed en we hebben de nul kunnen houden. We zijn ook blijven zoeken naar de 2-0, wat belangrijk was. Het was leuk om in de ploeg te staan en dan ook te winnen", aldus Wuytens.

Kapitein

Door de schorsing van Vukotic was Wuytens meteen ook de kapitein tegen KV Oostende. "Het was een eer dat ik de kapitein mocht zijn, maar het maakt niet uit of ik de band draag. Het gaat vooral om het spelen zelf", vertelde de centrale verdediger.