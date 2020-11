EA Sports zet Zlatan Ibrahimovic op zijn plaats na uithaal van Zweed

Zlatan Ibrahimovic vindt het niet kunnen dat het populaire voetbalspel FIFA zijn beeltenis gebruikt. "Ze verdienen geld op mijn kap", zei de Zweedse artiest. EA Sports, de ontwikkelaar van het spel, reageerde via een officieel communiqué.

"EA Sports FIFA is het leidend voetbalspel in de wereld en om een authentieke ervaring te creëren werken we jaar na jaar samen met verschillende competities, teams en individuele talenten om de gelijkenis met de spelers die we in het spel gebruiken te verzekeren", klinkt het.

EA Sports benadrukt dan ook dat ze een overeenkomst hebben om de beeltenissen te gebruiken. "Eén van die overeenkomsten is een langetermijnrealtie met de instantie die de professionele voetballers vertegenwoordigt, FIFPro. Zij werken met licenties om deals te onderhandelen in het voordeel van de spelers."