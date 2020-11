Wat staat er nu allemaal op dat befaamde 'Rad van Fortuin' van Beerschot? "Pizza betalen, dansen..."

Bij sommige ploegen zwaaien ze met geldboetes voor spelers die de regels overtreden. Bij Beerschot zit dat anders in elkaar: de spelers moeten aan een rad draaien om hun straf te bepalen. Maar wat staat er allemaal op dat 'Rad van Fortuin'?

Het is een idee van Hernan Losada, die de mosterd bij het Duitse Leipzig haalde. "Als je bepaalde regels niet naleeft, moet je aan het rad draaien om je boete te kennen", vertelde Losada bij Extra Time. "Dat gaat van 1 minuut dansen over een auto wassen tot een training leiden in mijn stichting Football Changes Lives."

Niet slecht, want sommige spelers vinden die straffen erger dan een boete betalen. "Dansen vinden ze het ergst", lacht hij. "Of pizza's betalen voor de hele groep. Een prima manier om discipline te kweken, al hoeven mijn spelers niet te vaak aan het rad te draaien. Ze doen het goed."