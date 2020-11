Nederlands voetbalicoon haalt uit naar Messi: "Hij speelt als een koekenbakker"

Lionel Messi krijgt verplichte rust deze week en misschien is dat wel niet slecht. De Argentijn moet volgens Marco van Basten even alles op een rijtje zetten, want hij speelt niet op niveau.

"Messi speelt nu gewoon slecht", zegt Van Basten bij Rondo op Ziggo Sport. "Hij en Griezmann spelen als een stel koekenbakkers. Het is ook gissen voor ons wat het is. Hij zal last hebben van het feit dat er geen publiek is en dat hij niet goed getraind heeft, hij heeft de afgelopen maanden weinig gedaan"."

Het Nederlands voetbalicoon weet ook hoe dat komt. "Hij is niet happy met de situatie in en rondom Barcelona", vervolgt Van Basten. "Het is denk ik een opeenstapeling. En dan heb je ook nog dat gedoe met Griezmann. Het is echt onvoorstelbaar. Zo kennen we hem totaal niet, hij was fantastisch. En Griezmann is net zo slecht."