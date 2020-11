Verschueren gelooft in wederopstanding: "Al zullen de komende maanden moeilijk worden"

Michael Verschueren bezit nu 11 procent van de aandelen van Anderlecht. De zoon van Mister Michel staat niet bekend om persoonlijk grote financiële risico's te pakken. Hij gelooft er dus in dat het goed gaat komen met paars-wit.

Verschueren gelooft rotsvast dat Anderlecht zijn plaats als Belgische topclub weer zal innemen. “Daar ben ik zeker van. We mogen niet in het negatieve blijven hangen, ik ben hoopvol over de toekomst. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een succesverhaal van te maken", zegt hij in HLN.

Al kan dat wel wat langer duren dan het initiële plan voorschreef. "De situatie is niet rooskleurig, een ommekeer zal misschien wat langer duren - op en naast het veld - maar het zal hoe dan ook gebeuren. Ook al worden de komende maanden moeilijk.”