Coronacrisis kleurt jaarrekeningen van eersteklassers bloedrood: "Of de clubs dat kunnen opvangen? Dat hangt af van twee factoren"

De jaarrekening van de Belgische profclubs maakt één zaak duidelijk: de coronacrisis heeft er stevig ingehakt. Behoudens enkele uitzonderingen zijn de boeken hoofdzakelijk rood gekeurd. Michel Louwagie maakt de analyse.

Ook KAA Gent verliest miljoenen. De Buffalo’s hebben dan wel een aardig spaarpotje - en na de financiële problemen uit het verleden zal dat altijd zo blijven - maar het gebrek aan fans in de Ghelamco Arena laat zich voelen.

“Het is voor alle clubs nu zaak om dat gebrek aan inkomsten op te vangen”, aldus de manager van Gent in Het Laatste Nieuws. “Maar dan is het nog de vraag of de clubs dat kunnen. Dat hangt af van twee factoren.”

In het andere geval? Dan heb je problemen

"Ofwel is er een rijke aandeelhouder of een mecenas die naar voren treedt om de put te vulen”, gaat Louwagie verder. “In het andere geval moet je in de reserves tasten die je als club in het verleden hebt opgebouwd. In het andere geval? Dan heb je problemen.”