Philippe Clement moet bijsturen in Dortmund, één naam lijkt wel vast te staan: "Dortmund out of our league"

Het wordt alle hens aan dek voor Philippe Clement en Club Brugge om Haaland en co af te stoppen dinsdagavond. "Ze zijn out of our league."

De thuismatch enkele weken geleden tegen Borussia Dortmund legde een kwaliteitsverschil bloot, in Dortmund wordt het moeilijk voor blauw-zwart om iets te rapen. Niets te verliezen Aan de andere kant: Club Brugge heeft niets te verliezen en een goede prestatie zou opnieuw voor vertrouwen kunnen zorgen. In de basiself zal Clement sowieso opnieuw moeten schuiven. Ook Dennis is er door disciplinaire redenen niet bij, vraag is wie hem zal vervangen. Op links lijkt De Ketelaere wél een zekerheidje na zijn goede prestatie tegen Kortrijk op de plaats van Sobol, die met corona in quarantaine zit. Dortmund is grote favoriet in eigen huis, dus kan u een geweldige zaak doen met een gokje op blauw-zwart. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!





Volg Borussia Dortmund - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.