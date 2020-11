De Ketelaere heeft een boodschap voor Clement: "Ik speel liever in een iets meer offensieve rol"

Ook in het Signal Iduna Park depanneerde Charles De Ketelaere als linksachter bij Club Brugge. De kersverse Rode Duivel doet het zonder morren, maar zijn ambities liggen toch iets hoger op het veld.

Ook afgelopen weekend tegen KV Kortrijk was Charles De Ketelaere gelegenheidslinksachter. Al kon het jeugdproduct van blauw-zwart tegen de Kerels nog de flank afdweilen. Dat was tegen Borussia Dortmund veel minder het geval.

“Het is niet gebruikelijk dat ik daar moet spelen”, slaat De Ketelaere nagels met koppen in Het Laatste Nieuws. “Maar door de afwezigheid van Eduard Sobol en Federico Ricca heeft de coach daar iemand nodig.”

Toch hoopt De Ketelaere dat het voorgenoemde duo snel terug wedstrijdfit zal zijn. “Ik doe mijn best en probeer de taken die de coach me geeft uit te voeren. Maar ik speel liever in een iets meer offensieve rol.”