Gaat Eden Hazard eindelijk komaf maken met bizarre statistiek?

Voor Internazionale en Real Madrid wordt het een belangrijk duel op woensdagavond. Benieuwd wat dat gaat geven ... Voor Eden Hazard wordt het dringend tijd om nog eens te scoren in ieder geval.

Zinedine Zidane kan wel degelijk rekenen op Eden Hazard. Blessures en corona strooiden roet in het eten, nu is hij opnieuw fit.

Drie jaar geleden

En dus is het de vraag of Hazard eindelijk nog eens kan scoren in de Champions League. Dat is al geleden van 22 november ... 2017 tegen Qarabag.

Toen speelde hij nog bij Chelsea. Er was uiteraard ook een seizoen Europa League bij tussendoor, maar het is toch opmerkelijk te noemen. Tijd om daar in Milaan verandering in te brengen.