Hoe vergaat het de sterkhouders van de Genkse kampioenenploeg in het buitenland? Drie hekkensluiters, CL-voetbal, ...

In 2018 en 2019 walste Racing Genk door de Belgische competitie en werd het de verdiende landskampioen. Veel sterkhouders van de kampioenenploeg verdienen niet langer bij de Limburgers hun brood. Hoe vergaat het hen nu?

De blijvers

Voor we gaan kijken hoe het met de vertrekkers gaat overlopen we nog even wie wél bij de club bleef. Backs Uronen en Maehle zijn de club trouw gebleven, al wil laatstgenoemde wel graag vertrekken. Vukovic en Heynen zagen vorig seizoen in het water vallen door een langdurige blessure en zijn nu helemaal terug. Dewaest vertoeft in de B-kern en Lucumi is steevast basisspeler. Ito, die in de winter van 2019 de kern kwam versterken, is nu een van de sterkhouders.

Philippe Clement

De roep van het oude nest klonk te luid bij Clement en hij maakte Club Brugge kampioen na zijn titel bij Genk. Zijn opvolgers -Mazzu en Wolf- konden hun stempel niet drukken en Thorup koos zelf voor een vroege exit.

Joseph Aidoo

De Ghanees vertrok voor 8 miljoen euro naar Celta Vigo en dwong meteen een basisplaats af. Celta kon de degradatie maar nipt verijdelen en staat nu laatst in La Liga met 7 punten uit 10 partijen.

Sander Berge

Nog een hekkensluiter. De Noorse middenvelder arriveerde in januari 2020 bij Sheffield United, promovendus en een van de revelaties in de Premier League. Dit seizoen loopt het helemaal spaak met een magere oogst van 1 op 27. Berge is wel zeker van zijn basisplaats.

Ally Samatta

Ook hij kreeg pas in 2020 zijn droomtransfer naar de Premier League. Zijn droom, scoren in de PL, kwam al uit tijdens zijn eerste basisplaats. Daarna zweeg het kanon van de Tanzaniaan in de competitie. Nu moet hij zijn goals meepikken bij Fenerbahçe.

Ruslan Malinovskyi

De Oekraïner kan zich na anderhalf seizoen bij Atalanta nog steeds geen vaste basisspeler noemen. De aanvallende middenvelder is wél van belang als doublure of invaller bij een van de revelaties van de vorige CL-campagne. Verspreid over alle competities zit hij toch al aan 9 goals en 9 assists in Italië/Europa.

Alejandro Pozuelo

De Spanjaard verliet Genk nog voor de titel binnen was en koos voor een lucratief avontuur in de MLS. Pozuelo doet geregeld van zich spreken. Is het niet met een panenka, dan wel met zijn goals of assists.

Joseph Paintsil

Ligt nog onder contract bij KRC Genk, maar doet het seizoen uit bij Ankaragücü, de hekkensluiter in de Turkse Süper Lig. Op speeldag 5 (17 oktober) scoorde hij zijn eerste twee goals en daarna speelde hij nog maar één match, mede omdat hij besmet geraakte met het coronavirus.

Leandro Trossard

De aanvoerder van de kampioenenploeg was elke week zeker van zijn speelminuten bij Brighton & Hove Albion. Trossard had zijn aandeel in het behoud en dit jaar wordt het opnieuw knokken tegen de degradatie. De winger was dit seizoen steevast basisspeler, tot hij met een blessure aan de adductoren uitviel.