Interne reorganisatie bij Beerschot kost iemand de kop: "We wensen hem alle succes naar de toekomst toe"

Bij Beerschot gaat het sportief prima. De club staat helemaal bovenaan mee te draaien in de Jupiler Pro League.

Ondertussen gaat de reorganisatie binnen de club wel gewoon verder. Die is al enkele maanden bezig, sinds de promotie naar 1A.

In het kader daarvan is nu ook afscheid genomen van strategisch directeur Sven Van den Abbeele, toch een naam binnen De Mannekes.

Grote inbreng

"Sven zal de komende weken blijven werken voor Beerschot en zijn taken overdragen. Hij was belangrijk in de ontwikkeling van de club. Hij had een grote inbreng in de strategische uitbouw en de professionalisering", aldus Beerschot op haar webstek.

"Beerschot wil Sven dan ook bedanken voor zijn werk en inzet, en wenst hem alle succes naar de toekomst toe."