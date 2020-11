OHL heeft er met scorende debutant weer aanvallende troef bij: "Ik voelde me er gewoon klaar voor"

OHL heeft aanvallend wel enkele spelers die het verschil kunnen maken en daar is er eigenlijk nog eentje bijgekomen. Een 22-jarige Belgische jeugdinternational, met ook Engelse roots, die OHL huurt van Leicester. Zijn naam: Joshua Eppiah.

Hij vertelt alvast wat meer over zichzelf. "Ik ben in België geboren. Op mijn vierde ben ik naar Engeland verhuis. Sinds mijn tien jaar speel ik bij Leicester. In Leuven wil ik de volgende stap zetten, door mee te doen aan mannenvoetbal en ervaring op te doen."

Zijn eerste speelminuten kwamen er maandagavond in de wedstrijd tegen Sint-Truiden. "Toen de coach me na zestig minuten naar de dug-out riep om in te vallen. Ik weet niet hoe ik mijn gevoel moet uitleggen... Er ging zoveel emotie door me heen. Ik was er gewoon klaar voor."

Ei zo na debuut met twee doelpunten

Het werd grotendeels een droomdebuut, want na tien minuten had Eppiah al gescoord. Al was het eerder een frommelgoa. "Een goal is een goal, zo bekijk ik het. Hoe de bal ook binnengaat, de treffer komt op je naam." Kort hierna was hij zelfs dicht bij een tweede treffer. "Ik zag de bal al tegen de netten, ik was klaar om nog eens te vieren. Soms heb je ook wat geluk nodig."

Al bij al is het natuurlijk super om bij je debuut zo'n impact uit te oefenen. "Het was mijn eerste profwedstrijd. Ik ben tevreden voor mezelf, maar als ik echt blij zou zijn, zou dat nogal egoïstisch zijn", verwijst Eppiah naar de uitslag (2-2).

Ver geraken

Het duurde ook even eer hij in aanmerking kwam voor speelminuten. "Ik ben eindelijk terug fit. Het was mijn eerste match in lange tijd. Hopelijk kom ik op mijn beste niveau. Ik ben ongeveer 6 weken in Leuven, maar daar zit ook een periode bij de nationale ploeg tussen. Ik heb nog geen lange reeks van trainingen gehad bij OHL. Het is een goeie, ambitieuze club, met goede en gretige spelers. Als team kunnen we ver geraken."