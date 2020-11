'Anderlecht moét winnen van Standard in Clasico, maar Kompany moet zich bezighouden met brandjes blussen in kleedkamer'

Vincent Kompany moet zijn groep voorbereiden op de Clasico. Tussendoor moet de coach van RSC Anderlecht enkele brandjes blussen in de kleedkamer. Enkele spelers zijn namelijk in opstand gekomen.

RSC Anderlecht kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven in de kraker tegen Standard. In het andere geval lijkt de strijd om play-off 1 wederom héél moeilijk te worden.

Maar volgens La Dernière Heure heeft Vincent Kompany wel meer problemen dat enkel de sportieve vraagtekens. Zo zijn enkele spelers in opstand gekomen en is de spanning te snijden op Neerpede.

Ognjes Vranjes, Zakaria Bakkali en Derrick Luckassen zijn namelijk niet te spreken over de selectiepolitiek van Kompany. Het trio had enkele weken geleden nog een basisplaats, maar werd zonder uitleg uit de ploeg gezet.

Van sterkhouder naar bankzitter

Vooral in het geval van Luckassen is dat opvallend. Anderlecht bewoog in het tussenseizoen nog hemel en aarde om de Nederlander een extra seizoen te huren van PSV. Vorig jaar was hij één van de sterkhouders, nu komt hij amper in de plannen voor.