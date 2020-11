KBVB gaat jeugd- en vrouwenvoetbal beter beschermen

De KBVB heeft bekendgemaakt, samen met CSCF Foundation for Sports Integrity, deel te gaan nemen aan het Integriball Erasmus+ project. Dat is een opleidingsprogramma dat de eerlijkheid en betrouwbaarheid binnen het jeugd- en vrouwenvoetbal wil beschermen. Op die manier wil de KBVB de strijd tegen o.a. wedstrijdvervalsing verder aangaan.

