Emilio Ferrera blikt terug op passages bij topclubs: "Ik was te jong om Genk en Club Brugge te trainen"

Op het cv van Emilio Ferrera staan heel wat Belgische clubs. Nu is hij aan de slag bij Seraing, een revelatie in Eerste klasse B. Hoe kijkt hij terug op zijn verleden als trainer bij de Belgische topclubs?

Emilio Ferrera draagt de reputatie met zich mee van coach die altijd wordt ontslagen, maar dat vindt hij niet correct. "Om te beginnen kwam ik vaak bij clubs die in een crisis zaten. Dat was het geval bij Beveren, Lierse of bij RWDM. Ook bij Club Brugge was het crisis. Michel D'Hooghe en Marc Degryse vertrokken toen. Bij Genk liet kwam ik door Gunter Jacob en hij vertrok nadien", legde Ferrera uit bij Sport/Foot Magazine.

Ontslag via de radio

"Een ontslag komt altijd hard aan. Bij Club gebeurde dat volgens de regels van de kunst. Dat lag anders bij Genk. Mijn vrouw kreeg een sms met de boodschap 'Courage à emilio', terwijl ik nog thuis zat. Vervolgens hoorde ik het nieuws over mijn ontslag op de radio terwijl ik zelf niet op de hoogte was", ging hij verder.

Achteraf bekeken zou hij het anders hebben aangepakt bij de topclubs waar hij aan de slag was. "Ik was te jong om Club Brugge en Genk te trainen.Als jonge coach wil je iedereen gelijk behandelen. Maar bij de grote clubs werkt het zo niet. Je wil ook op elk detail letten. Wanneer iemand op te jonge leeftijd een club traint is het gevaarlijk voor de club en de coach", besloot hij.