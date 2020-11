Jonathan David voelde de ontlading na zijn eerste, langverwachte goal: "Die druk zal er altijd zijn"

Na zijn zomertransfer voor ettelijke miljoenen heeft Jonathan David bij Lille gedaan waar hij bij KAA Gent zo in uitblonk: scoren. Na zijn eerste goal praatte de Canadees over de druk die hij tijdens zijn seizoensbegin voelde.

Vorige zondag trof Jonathan David voor het eerst in 14 westrijden raak voor zijn nieuwe werkgever. Bij de clubmedia van Lille OSC sprak de Canadese aanvaller over die ontlading bij zijn eerste goal in meer dan 800 minuten.

"Voor een aanvaller is er altijd druk: je moet scoren. We leggen die ook op aan onszelf, ook al willen de mensen van buitenaf je graag zien scoren. Dat is onze taak. Het is aan ons om de middelen te vinden om dat te realiseren", legde David uit.

Dimanche, il a marqué son premier but sous les couleurs lilloises ⚽



Premiers pas, objectifs, inspirations... Découvrez Jonathan David 🇨🇦 pic.twitter.com/ELuOnGXh7g — LOSC (@losclive) November 25, 2020

"Mijn doel voor dit seizoen is om zoveel mogelijk matchen te winnen en dat het team zo hoog mogelijk eindigt in het klassement. Op persoonlijk vlak wil ik veel scoren, assists geven en het team zo goed mogelijk helpen."