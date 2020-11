Geen Sports Personality of the Year maar aanvaller Manchester United krijgt toch erkenning

Op sportief vlak heeft de aanvaller geen potten kunnen breken met Manchester United, maar toch zal Marcus Rashford op 20 december een prijs in ontvangst mogen nemen volgens The Daily Mail.

Zijn inzet qua liefdadigheidswerk het afgelopen jaar is niemand ontgaan. Zelfs premier Boris Johnson niet. Na een gesprek met Marcus Rashford werd er door de Britse regering zelfs beslist om een aanzienlijk bijkomend budget te voorzien in de strijd tegen armoede als gevolg van corona.

Er werd dan ook lang gedacht dat de aanvaller in aanmerking zou komen voor de prestigieuze Sports Personality of the Year-award, maar die eer is weggelegd voor F1-rijder Lewis Hamilton, bokser Tyson Fury of snookerspeler Ronnie O'Sullivan.

De BBC heeft echter toch beslist om op het gala aan Rashford een aparte prijs uit te reiken als blijk van waardering voor zijn tomeloze inzet naast het veld. Daar heeft hij zich als een grote persoonlijkheid gemanifesteerd.