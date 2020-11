Dubbele pet levert Bayat naar eigen zeggen enkel problemen op: "Ik heb geen recht meer om te spreken"

Mehdi Bayat heeft al veel kritiek gekregen omwille van zijn dubbele pet als voorzitter van Charleroi én van de KBVB. Al zegt hijzelf dat hij daar nog geen voordeel uit haalde, integendeel zelfs...

"Er is nog niemand die me heeft verweten dat ik daarvan geprofiteerd heb", zegt hij in S/V Magazine. "Ik zou zelfs verder gaan: mijn dubbele pet heeft me al meer problemen opgeleverd dan wat anders, op persoonlijk vlak. Ik heb bijna niet meer het recht om te spreken."

Zo kreeg hij vooral voor het seizoen heel wat te verduren tijdens het uitbreken van de coronacrisis. "Een voorbeeld: Lucien D’Onofrio zei destijds dat ik het kampioenschap had stilgelegd, terwijl dat absoluut niet was wat ik wou. Ik heb het zelfs opgeschreven en naar iedereen gestuurd, maar als 17 van de 24 clubs je zeggen dat je moet stoppen, zeg je: ‘Oké, dan stoppen we.’ Democratische principes zijn belangrijk voor mij."