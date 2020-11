Pech voor de Clásico: Anderlecht moet sterkhouder paar weken missen door blessure

Vincent Kompany kan de komende weken geen beroep doen op een van zijn vaste titularissen. De coach van RSC Anderlecht zag Percy Tau geblesseerd uitvallen.

Elias Cobbaut en Adrien Trebel krijgen gezelschap in de ziekenboeg van RSC Anderlecht. Aanvaller Percy Tau (26) liep een spierblessure op, weet Het Laatste Nieuws, en hij zal een paar weken buiten strijd zijn.

Zijn afwezigheid is een flinke aderlating voor trainer Vincent Kompany. De Zuid-Afrikaan viel in zijn eerste twee matchen voor paars-wit nog in maar is sinds speeldag 4 onbetwist titularis. Tau scoorde vier keer dit seizoen.

Anderlecht moet het in de Clásico tegen Standard dus zonder een van zijn sterkhouders doen. Ook de match van 4 december tegen Zulte Waregem komt wellicht nog te vroeg.