Anderlecht kiest resoluut voor groene energie: nieuwe zonnepanelen op het dak van het Lotto Park en de Academie

Bij Anderlecht gaan ze volledig voor groene energie. Ze zijn nu namelijk ook zonnepanelen aan het plaatsen op het dak van het Lotto Park en de Academie. Eerder was er ook al een groener wagenpark met hybridewagens voor de spelers, laadpalen en zonnepanelen in Neerpede.

Bij Anderlecht hebben ze besloten om zonnepanelen op het dak van het Lotto Park en de Academie te plaatsen. Deze zonnepanelen zouden voor één miljoen kilowattuur groene stroom per jaar zorgen. Daarmee heeft Anderlecht het groenste voetbalstadion van België.

Karel Van Eetvelt, de CEO van Anderlecht, gaf een reactie op de officiële website van de club. "We zijn trots op het feit dat we twee ecologische versnellingen ​hoger schakelen. Door de samenwerking met Brusol kunnen we opgeleide arbeiders uit Brussel met weinig kansen op de arbeidsmarkt op deze manier kansen bieden", aldus Van Eetvelt.